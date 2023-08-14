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حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية.. وقانوني يوضح العقوبة

كتب:

منتصر سليمان
03:02 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
حبس - صورة تعبيرية

حبس - صورة تعبيرية

قررت جهات التحقيق في القاهرة بحبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وعن العقوبة القانونية للجريمة، قال المحامي أحمد البرنس لـ«الوطن»، إنّ «التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار مجرم وفق المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983».

وأضاف أن المادة تنص على أنه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. 

 

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