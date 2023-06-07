انتهاء أزمة تصاريح حفل الرابر ويجز في القاهرة

منحت نقابة المهن الموسيقية الرابر ويجز تصاريح حفله الغنائي المنتظر إقامته في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بعد أن كانت قد أصدرت بيانا بمنع إقامة الحفل بسبب عدم قيامه بالتوقيع على تعهدات النقابة.

الموسيقيين: الشركة المنظمة سددت رسوم إقامة الحفل

وأوضح محمد عبدالله، المتحدث الرسمي للنقابة، لـ«الوطن»، أن النقابة كانت تنتظر تواصل معها من ويجز أو الشركة المنظمة للحفل وتم فعليا حين ما جاءت الشركة المنظمة وسددوا المبلغ، وهتقام في التجمع الخامس ورقم إيصاله 39107.

وأشار عبد الله إلى أن ويجز عليه الالتزام بقوانين وتعهدات النقابة على الرابر ومؤدي المهرجانات وهي عدم تقديم الكلمات الخارجة والخادشة للحياء، لأنه في حال عدم التزامه بتلك التعهدات سيتم منع إقامة حفلاته المستقبلية.

3 فئات لتذاكر حفل ويجز بالقاهرة

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز، التذاكر للجمهور، حتى يتمكنوا من الحجز وحضور الحفل، التي جاءت على 3 فئات، الأولى بـ500 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بـ1000 جنيه، بينما لا يمكن حجز التذاكر بعمر أقل من 12 سنة.