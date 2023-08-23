المعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية بجميع المحافظات

حددت وزارة التعليم العالي لخريجي الثانوية العامة عدة معاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية وإعلان النتيجة الخاصة بها بالأمس.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه يجري التقديم في المعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة من خلال رابط تنسيق الجامعات، ويكون للطلاب الحاصلين على أقل من 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية.

معاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

وجاءت المعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية كالآتي:

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال- محاسبة

العالي دراسات متطورة بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمة اجتماعية أسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول شعبة التسويق

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات إدارية قطامية

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعية 6 أكتوبر

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعيه المنصورة

العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموة جيزة

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية بالمقر البديل في الإسماعيلية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط