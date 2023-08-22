تنسيق «المرحلة الثانية».. الكُل له مكان (ملف خاص)

أسدلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فجر أمس، الستار على تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية، بإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة وموعد مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب والطالبات الناجحين لهم أماكن فى الكليات الجامعية بمختلف المحافظات، وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدة أن المشروعات التى أنجزتها الدولة فى قطاع التعليم العالى أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات فى مصر بنحو مليون طالب وطالبة، مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2014. وأوضحت أن جهود الدولة لمضاعفة أعداد الجامعات أدت إلى استيعاب الزيادة السنوية فى عدد الطلاب، فضلاً عن العمل على تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كماً وكيفاً لربط التعليم بسوق العمل، مؤكدة زيادة عدد الكليات الحكومية من 338 كلية فى 2014، لتصبح 443 كلية فى 2023، وزيادة عدد الكليات الخاصة من 118 كلية فى 2014 إلى 253 فى 2023، فضلاً عن تدشين مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية فى المرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.

فى غضون ذلك، واصلت الجامعات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى، مؤكدة، على لسان رؤسائها، أن هناك التزاماً كاملاً بالخريطة الزمنية التى أقرها «الأعلى للجامعات» للعام الجامعى الجديد، وأنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم استقبال الطلاب الجدد فور ورود ملفات الترشيح من مكتب التنسيق.