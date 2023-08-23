لطلاب الأدبي.. كليات تقبل من 50% بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

ينتظر طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 50% فأكثر من الشعبة الأدبية، انتهاء امتحانات الدور الثاني، لفتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق أمس الثلاثاء.

كليات تقبل من 50% فأكثر في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

وكشف بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود الكثير من الكليات والمعاهد العليا لطلبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية من الحاصلين على 50% وأكثر، وذلك بجميع محافظات ومدن الجمهورية وتتضمن التالي:

كلية تربية رياضية بنين الفيوم

كلية تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنين المنيا

كلية تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

كلية تربية رياضية بنات بني سويف

كلية خدمة اجتماعية حلوان

كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

كلية خدمة اجتماعية الفيوم

كلية خدمة اجتماعية أسوان

كلية خدمة اجتماعية أسيوط

المعهد العالي الفندقي بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

خدمة اجتماعية المنصورة

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

المعهد الفني التجاري بالعريش

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

المعهد العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش