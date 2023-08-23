لطلاب العلمي.. كليات تقبل من 50% بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

أيام قليلة، وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة 2023، حيث يستطيع طلاب الشعبتين العلمي والأدبي تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة هنـــــا.

كليات تقبل من 50% فأكثر في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

وعلى الرغم من إعلان نتيجة الدور الأول والثاني من تنسيق الجامعات، إلا أن منشور صادر من وزارة التعليم العالي، أكد وجود الكثير من الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات للشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وتقبل من مجموع 50% فأكثر، وتتضمن كلا من:

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية المنصورة بمنيا النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

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