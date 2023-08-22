تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023.. فرصة جديدة لمن استنفدوا الرغبات

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل الرغبات، للطلاب الذين استفدوا رغباتهم في تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023، لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وإتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة، موضحة أن التسجيل يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، أنها أعلنت الحدود الدنيا في تنسيق كليات المرحلة الثانية، ومنها كليات التمريض والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والتربية والحقوق والتجارة وذلك في عدد كبير من الجامعات الحكومية منها القاهرة وعين شمس وحلوان والمنوفية.

أوضحت أنه يمكن الاطلاع على تنسيق كليات المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على شبكة الإنترنت، لافتة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، طباعة بطاقة الترشيح من الموقع، وفق وزارة التعليم العالي، لافتة أنه سيجري فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فى حدود النسبة المقررة 10% خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه لم يتم إعلان نتائج الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% لأن تنسيق المرحلة الثالثة لم يبدأ بعد، لافتة أنه إذا كان التحويل غير مناظر «ليس نفس التخصص أي من هندسة إلى تجارة على سبيل المثال» فيمكن التقديم بشرط أن تكون الكلية التي جاءت لك خارج نطاقك الجغرافي، وإذا كان التحويل مناظرا «أي نفس التخصص من هندسة إلى هندسة على سبيل المثال» والجامعة التي تم الترشح لها خارج النطاق الجغرافي فيمكن التقديم لها.