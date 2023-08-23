«حياة كريمة» تنفذ 2712 مشروعا خدميا في 8 مراكز بأسيوط

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بالريف المصري وتطويره، وذلك من خلال إنشاء مشروعات خدمية متنوعة في القرى الفقيرة والمحافظات المتطرفة، وتشمل تلك المشروعات القطاعات الخدمية المتنوعة، كالصحة والإسكان، فضلا عن توفير الخدمات الحكومية والخدمات الزراعية، وأيضا قطاع التعليم، وقطاع الطرق والمرافق، وغيره من القطاعات الخدمية المختلفة التي تهم المواطن.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، نسب التنفيذ التي وصلت المشاريع التي تعمل عليها في محافظة أسيوط، على مستوى القطاعات الخدمية المختلفة، وتبين أن أعلى نسبة تنفيذ مشاريع على مستوى القطاعات، كانت من نصيب قطاع النقاط الشرطية، حيث وصلت نسبة التنفيذ في هذا القطاع إلى 100%.

إجمالي مشروعات حياة كريمة في أسيوط

أما عن نسبة التنفيذ الأقل، فأوضحت المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية، أنها كانت من نصيب قطاع الغاز الطبيعي، أي مشروعات وصلات الغاز الطبيعي للمنازل، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات في هذا القطاع إلى 22.8%، وهي نسبة التنفيذ الأقل على مستوى القطاعات، وفي قطاع التعليم، أنشأت المبادرة العديد من المشاريع في قطاع التعليم، التي أوشكت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشاريع في قطاع التعليم إلى 99%.

ووصل إجمالي مشروعات «حياة كريمة» في أسيوط إلى 2712 مشروعا على مستوى 8 مراكز: «أبنوب، أسيوط، أبو تيح، الفتح، ديروط، ساحل سليم، صدفا ومنفلوط».