عاجل.. «التعليم» تشكل لجنة للتحقيق في ادعاء «تسريب» أجزاء من امتحان الفيزياء

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات أنّ أحد أعضاء اللجنة التي وضعت امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء، أعطى دروسا خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان، وتسريب أجزاء منه.

وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تمّ تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي:

أولًا: الفيديو الأول المتداول تناول شرح تكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة مثل X وY، كما أنّ الرسم الموجود في الفيديو يختلف عن الرسم الموجود في الامتحان، كما أنّ المسميات في ورقة الامتحان تختلف عما تضمّنه الفيديو.

- السؤال المتداول في الفيديو يشبه الأسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيًا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال تحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي 2020-2021.

كما أنّ الرسم الموجود في الفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان في الأرقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوبًا على الرسم 0.01A، كما أنّ أرقام فروق الجهد في الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة.

- السؤال المتداول في الفيديو يشبه أسئلة من امتحانات سابقة موجودة في الكتب الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الشخص محل الادعاء يخضع حاليًا للتحقيق من قبل الوزارة، وكل الجهات المعنية ذات الصلة، نظرًا لقيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب، بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.