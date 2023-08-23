قطع المياه في إمبابة لمدة 6 ساعات اليوم.. اعرف الأسباب

أكدت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قطع المياه بمنطقة إمبابة، مساء اليوم الأربعاء وعدد من المناطق بالمحافظة لمدة 6 ساعات، بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح ماسورة رئيسية في المنطقة.

أماكن قطع المياه في إمبابة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن قطع المياه في إمبابة سيكون في أحياء «البوهي- المنيرة الغربية- المنيرة الشرقية - شارع التل»، وذلك من أجل تنفيذ إصلاحات بشبكات مياه الوراق، نتيجة حدوث ثقب كبير تسبب في تسريب شديد للمياه بنهاية شارع البوهي المتفرع من ناصية شارع عمر بن الخطاب، حيث عملت المحافظة على إتمام عمليات شفط المياه الناتجة عن ثقب المحبس وذلك بشكل دوري، لحين قيام شركة مياه الشرب بإصلاح الثقب بالماسورة المغذية للمنطقة.

موعد قطع المياه في إمبابة والمنيرة

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن عمليات الإصلاح لمحبس المياه، سوف تتطلب قطع المياه في إمبابة بدءا من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباحا غدا الخميس، أي لمدة 6 ساعات، وأن شركة مياه الشرب ستكون ملتزمة بإعادة المياه في المدة المحددة، تماما بالفترة المحددة لقطع المياه، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه متنقلة بالأماكن المتأثرة بقطع المياه.