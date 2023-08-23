خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجيزة والمنيا وسوهاج قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها؛ للقيام بأعمال الصيانة وتطهير الخزانات.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى انقطاع مياه الشرب اليوم الأربعاء، لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد الخميس عن مناطق «البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل» للقيام بأعمال صيانة بمحبس مياه قطر 300 مم نهاية شارع البوهي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط قطر1000 مم لإنهاء تغيير محبس المياه.

ربط الخط المغذى لمشروع رافع المياه

كما لفتت الشركة، إلى انقطاع مياه الشرب يوم الجمعة المقبل لمدة 6 ساعات بداية من الساعة الثانية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل عن قرى «غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي» للقيام بأعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى «عرب الترابين، أبوحمود، أبوعريضة» بالصف، ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسي قطر 800 مم الموازي لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع.

بدء قطع المياه في مناطق بالمنيا

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه منذ الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الثامنة مساءً بحي أرض سلطان وشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا للقيام بأعمال الصيانة وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه أرض سلطان القبلية.

عودة ضخ المياه تدريجيا الي مدن سوهاج

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عودة ضخ المياه إلى مدينة طما ومجلس قروى مشطا وقريتى سلامون والمدمر بالتدريج بعد الانتهاء منذ الساعة الخامسة صباح اليوم من اعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.