غدا قطع المياه ببعض أحياء الجيزة لإصلاح ثقب بماسورة عمومية.. اعرف المناطق

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه غدا الأربعاء وحتى صباح الخميس، لمدة 6 ساعات متواصلة، في عدد من المناطق بالمحافظة، نظرا لوجود إصلاحات ضرورية في شبكات المياه بكل من أحياء المنيرة الغربية وإمبابة.

أماكن قطع المياه غدا الأربعاء

وأشارت محافظة الجيزة في منشور صادر على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن قطع المياه سيشمل كلا من (البوهي- المنيرة الغربية- المنيرة الشرقية -شارع التل)، نظرا لتنفيذ بعض الإصلاحات بشبكات مياه الوراق، لوجود ثقب تسبب في تسريب شديد للمياه، في نهاية شارع البوهي على ناصية شارع عمر بن الخطاب، وما ينتج عنه من إتمام عمليات شفط المياه دوريا، لحين إصلاح الثقب في الماسورة المغذية للمنطقة.

موعد قطع المياه في محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن عمليات الإصلاح تتطلب إغلاق المياه عن المناطق المذكورة، لمدة 6 ساعات متواصلة، لتغيير المحبس، وذلك بدءا من الساعة 12 مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس.

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ملتزمة تماما بالفترة المحددة لقطع المياه، كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية، بإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة لإصلاح ماسورة المياه السابق ذكرها، كما أشارت إلى أن شركة المياه ستقوم بتوفير سيارات المياه المتنقلة بالأماكن المتأثرة.