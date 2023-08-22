خريطة قطع المياه عن قرى مركز الصف في الجيزة لمدة 6 ساعات الجمعة المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازي لمحطة الرفع بعزبة «مفرح» بمركز الصف، لربط الخط المغذي للمشروع، وذلك لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة المقبل حتى 6 صباح السبت.

مشروعات حياة كريمة

وذكرت الشركة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى (عرب الترابين – أبوحمود – أبوعريضة)، بمركز الصف ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد، للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى قرى (غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وأكدت المحافظة، أن الشركة ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).