قطع المياه عن بعض مناطق بالدقهلية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الاثنين، عن قطع المياه لمدة 4 ساعات غدًا، عن بعض المناطق في مركز طلخا بسبب القيام ببعض الأعمال الخاصة بالشركة، على أن تعود المياه بعد انتهاء الأعمال مباشرًة.

قطع المياه بالدقهلية غدًا.. اعرف الأماكن

وأوضحت شركة مياه الشرب بالدقهلية، في بيان لها رسمياً، أنه يجرى قطع المياه غدا في مركز طلخا في حوض الحرم وتقسيم بهاء وشارع صلاح سالم، طريق النوادي بطلخا غدا الثلاثاء لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساء.

سبب انقطاع المياه في الدقهلية غدًا

وأشارت شركة المياه في الدقهلية، في البيان إلى أنه يجرى قطع المياه في مركز طلخا بسبب القيام ببعض أعمال إحلال وتجديد عداية مياه قطر 8 بوصة المغذية بعزبة عربان من مرفق كلها والهداية المغذية لميت الكرماء.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات المتواجدين في مناطق القطع، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لمدة 4 ساعات، مع الاتصال بالشركة في حالة أى ضرورة، مع عودة المياه إلى طبيعتها وضخها فور الانتهاء من أعمال الإصلاح التي تتم.