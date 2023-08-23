إعصار هيلاري يصل إلى «تكساس» اليوم.. وفيضانات مفاجئة تضرب المكسيك (فيديو)

تسبب إعصار هيلاري في إحداث فوضى في المناطق القاحلة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات طينية واسعة النطاق، وذلك باعتبارها أول عاصفة استوائية تضرب المنطقة منذ 84 عامًا، إذ خلف إعصار هيلاري أثرًا من الدمار، ما دفع إلى الاستجابة لحالات الطوارئ وتحديات البنية التحتية.

ضرب إعصار هيلاري خلال الساعات القليلة الماضية، ساحل جنوب تكساس برياح شديدة وأمطار قبل الهبوط المتوقع هذا الصباح، وكانت مراقبة العاصفة الاستوائية سارية المفعول في وقت مبكر من يوم الثلاثاء من ريو غراندي إلى بورت آرثر، بحسب موقع «يو إس توداي».

Intense footage shows the Los Angeles Fire Department (LAFD) retrieving a car that had been swept off a freeway in Highland Park by Tropical Storm Hilary. pic.twitter.com/evNPjujpEH — Breitbart News (@BreitbartNews) August 23, 2023

إعصار هيلاري يصل المكسيك

واعتبارًا من الساعة 8 صباحًا كان إعصار هيلاري يقع على بعد حوالي 70 ميلاً جنوب شرق بورت مانسفيلد بولاية تكساس، ومن المتوقع أن تتحرك إلى الداخل فوق جنوب تكساس في وقت لاحق من هذا الصباح، مع احتمالات حدوث فيضانات مفاجئة يومي الأربعاء والخميس.

وقالت الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن ينتج عن إعصار هيلاري هطول أمطار تتراوح من 3 إلى 7 بوصات في أجزاء من تكساس والمكسيك، محذرا من حدوث فيضانات داخلية وفيضانات مفاجئة في التضاريس الجبلية بالمكسيك، في مستجمعات المياه التي تتدفق إلى نهر ريو غراندي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي وقت سابق، اتهمت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، مساء الاثنين، حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بإرسال حافلة تقل مهاجرين إلى مدينة كاليفورنيا خلال العاصفة الاستوائية الناجمة عن إعصار هيلاري.

وقالت «باس» على تطبيق «أكس»، المعروف سابقًا باسم تويتر، من حساب عمدة المدينة الرسمي الخاص بها: «بينما حذرنا سكان أنجيلينوس من البقاء آمنين والاستعداد لإعصار هيلاري، أرسل حاكم تكساس حافلة للعائلات والأطفال الصغار مباشرة إلى لوس أنجلوس»، واصفا هذا العمل بأنه «حقير يتجاوز السياسة».

اجراءات احترازية في المكسيك لمواجهة إعصار هيلاري

ويذكر أن بعد وصول إعصار هيلاري تكساس، نقل حاكم ولاية تكساس بنقل أكثر من 30 ألف مهاجر بالحافلات إلى المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بهدف توفير الراحة لمجتمعات تكساس المنهكة والمُثقلة وسط ما اعتبره الجمهوري أبوت رفض إدارة بايدن تأمين الحدود.