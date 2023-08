إعصار هيلاري يصل إلى «تكساس» اليوم.. وفيضانات مفاجئة تضرب المكسيك (فيديو)

تسبب إعصار هيلاري في إحداث فوضى في المناطق القاحلة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات طينية واسعة النطاق، وذلك باعتبارها أول عاصفة استوائية تضرب المنطقة منذ 84 عامًا، إذ خلف إعصار هيلاري أثرًا من الدمار، ما دفع إلى الاستجابة لحالات الطوارئ وتحديات البنية التحتية.

ضرب إعصار هيلاري خلال الساعات القليلة الماضية، ساحل جنوب تكساس برياح شديدة وأمطار قبل الهبوط المتوقع هذا الصباح، وكانت مراقبة العاصفة الاستوائية سارية المفعول في وقت مبكر من يوم الثلاثاء من ريو غراندي إلى بورت آرثر، بحسب موقع «يو إس توداي».

Intense footage shows the Los Angeles Fire Department (LAFD) retrieving a car that had been swept off a freeway in Highland Park by Tropical Storm Hilary. pic.twitter.com/evNPjujpEH