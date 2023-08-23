السفيرة مشيرة خطاب ترحب بحفظ قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة مجتمع مدني

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم «القضية 173»، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريحاتها لـ«الوطن» إن العالم يرى أن مصر دولة كبيرة ومحورية، ويمكنها فعل المزيد وأقول لهم هناك أمل، وبخصوص التطور المهم لقضية منظمات حقوق الإنسان القضية 173، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، فإننا نرحب بالتطورات الايجابية نحو غلق القضية، وإلغاء المنع من السفر لعدد 75 منظمة من أصل 85، وحل سائر الإشكاليات المتعلقة بالقضية.

وأضافت: «علينا أن ننفذ رؤية الرئيس ومتابعة الخطوات التي يقطعها في هذا الملف».

قضايا التمويل الأجنبي

وكانت وزارة العدل نشرت عبر موقعها الرسمي تصريح لقاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، جرى الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جار التحقيق بشأنها