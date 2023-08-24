بدأ طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نتيجة تنسيق الجامعات فى المرحلتين الأولي والثانية، تقديم الأوراق الخاصة بالكليات والمعاهد العليا التي انتسبوا إليها حسب مجموعهم في الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة من طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتقديم للجامعات

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، يستعد الطلاب للتقديم للكليات والجامعات، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، وذلك وفقا لما أكدت عليه وزارة التعليم العالي، لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، الذى تضم اسم الكلية او المعهد المرشح لها.

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية.

- نموذج (ج).

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور، من مكتب التجنيد.

- شهادة التفوق الرياضي فى حالة الطلاب الحاصلين على حوافز رياضية .

موعد تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

هذا وفى سياق آخر فإن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، سيكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الكليات والمعاهد العليا متاحة لطلاب المرحلة الثالثة مثل:-

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمة اجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

العالي خدمه اجتماعية بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط

العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهورالعالي للسياحه والفنادق

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردق

العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوطك.ت.فني صناعي الصحافة

أكاديمية بأخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا