هل توجد كليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة؟.. «التعليم العالي» توضح

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المرحلة الثانية للتنسيق الجامعات، وتستعد لمرحلة تقليل الاغتراب والمرحلة الثالثة، ونظرا لأن تنسيق المرحلة الثالثة يرتبط بمجموع قليل والطلاب الذين لديهم دور ثانٍ، لذا يتساءل كثيرون عن مدى وجود كليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة؟

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

وطمأنت وزارة التعليم العالي الطلاب، موضحة أن المرحلة الثالثة للتنسيق للشعبتين العلمية والأدبية تشتمل على عدد من الكليات الشاغرة في الجامعات الحكومية، ويمكن الاطلاع عليها، من موقع التنسيق الإلكتروني، ومنها التالي:

الكليات المتاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة

تربية رياضية بنات العريش

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا وصحافة

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

الكليات المتاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة

- تربية رياضية بنين العريش.

- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية رياضية بنين طنطا.

- تربية رياضية بنات طنطا.