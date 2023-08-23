معلومات عن برنامج الحيوانات الأليفة بجامعة المنصورة.. 5 سنوات دراسة

تسعى كلية الطب البيطري جامعة المنصورة إلى إعداد كوادر طبية بيطرية تتمتع بكفاءة عالية ورائدة في مجال الحيوانات الآليفة بواسطة برنامج نوعي يعد الأول من نوعه داخل الكلية، وذلك من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلي والإقليمي، وطرق تربيتها ورعايتها والتعامل معها بالمنازل والمصالح الحكومية والشرطية، وتخريج كوادر طبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة في مجال الحيوانات الأليفة تستطيع العمل في العيادات الخاصة وحدائق الحيوان والمعاهد البحثية.

شروط القبول ببرنامج الحيوانات الأليفة بجامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي للكلية، تنشر «الوطن» أهم الشروط للقبول في برنامج الحيوانات الأليفة في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة كالتالي:

- قبول الطلاب المستجدين المقبولين وكذا المحولين من كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق.

- يجوز قبول تحويل الطالب الحاصل على تقدير عام مقبول بالفرقة الأولى بالبرنامج العام إلى المستوى الثاني للبرنامج بعد عمل المقاصة اللازمة.

نظام الدراسة بالبرنامج

تكون مدة الدراسة في برنامج الحيوانات الأليفة داخل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة 5 سنوات على نظام الساعات المعتمدة يبلغ مجموعها 190 ساعة معتمدة حتى ينال درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية.

المصروفات الدراسية بالبرنامج

تكون المصروفات في برنامج الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة لكل ساعة معتمدة 300 جنيه قابلة للتعديل على الطلاب الجدد بمعرفة الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الفرعية ومجلس الكلية.

مجالات العمل في البرنامج

يمكن للطبيب البيطري فتح مستشفى أو عيادة حيوانات أليفة بعد تخرجه مباشرة من الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج

-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

-شهادة الميلاد

-نموذج 6 جند للذكور

-بطاقة الرقم القومي

-إيصال يفيد بدفع المصاريف الدراسية

-صور شخصية حديثة