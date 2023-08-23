إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي بالقليوبية.. تشمل 57 أتوبيسا

أعلنت محافظة القليوبية، إعادة تشغيل خطوط النقل الجماعي الداخلي وبدء تشغيل 57 أتوبيسا على مختلف خطوط الربط بين كل مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة؛ إذ تعمل هذه الخطوط على توفير خدمة متميزة لمواطني القليوبية.

57 أتوبيسا ضمن مشروع النقل الداخلي بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أن إعادة تشغيل مشروع النقل الجماعي لربط مراكز ومدن المحافظة يقوم على تشغيل 57 أتوبيسا بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن الأتوبيسات والخطوط الخاصة بها تغطي أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد «الأبيض والأخضر الفاتح» وموديلات حديثة 2023 - 2024 ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المشروع مصمم على تغطية كافة أنحاء المحافظة وربط المراكز بعضها ببعض كما يوفر خطوط نقل داخل المدن والعاصمة لتقديم خدمات السرفيس بالأسعار الرسمية المعلنة بكل الخطوط لمواجهة تلاعب بعض سائقي الميكروباص والسرفيس في الأجرة واستغلال ساعات الذروة.

توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز النقل البري

وأشار إلى أن مشروع النقل الداخلي بالمحافظة الجديد يتم في إطار توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير أوتوبيسات ميني باص وميني باص مكيفة لربط المحافظة ومراكزها، والعمل داخل المدن من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية في المحافظة ببعضها وكذا بالمحافظات المجاورة.