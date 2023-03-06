«8 الصبح» يبرز ما تناوله عدد «الوطن» حول ثبات تعريفة النقل الجماعي والسرفيس

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أية جمال الدين، على قناة DMC، خبر نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، تتضمن عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس، بعنوان «الحكومة: تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس ثابتة دون زيادة»، كما استعرض البرنامج خبرا آخر حول رسالة السيدة انتصار السيسي للمرأة في يومها، بعنوان «انتصار السيسي توجه التحية لعظيمات مصر في يوم المرأة».

الدولة ترصد شائعات زيادة الأجرة

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنه دار عُرف حول انتشار شائعات عن زيادة أسعار الأجرة لسيارات النقل الجماعي والأتوبيسات في المحافظات والقاهرة والجيزة مع تحريك أسعار البنزين أو السولار، مشيرًا إلى أن الدولة ترصد تلك الشائعات بشكل دوري.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن الدولة تكثف جهودالرقابة على أسعار النقل والمواصلات من خلال المحليات والشرطة والمحافظات، مؤكدًا أهمية وجود خط ساخن لشكاوى النقل والمواصلات، وحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات وخاصة السائقين الذين يستغلون الأوضاع، إذ أنه من الضروري لعب دور إيجابي.

عبدالراضي: «ليك حق تاخده.. وعليك واجب تدفعه»

وأكد مدير تحرير جريدة «الوطن»، أهمية التحرك بشكل جماعي ضد المخالفين، لأن ذلك من حق المواطنين، قائلا إنه يجب محاسبة كل من يستغل الظروف التي نمر بها في الفترة الراهنة، موجهًا رسالة للمواطنين: «أنت ليك حق تاخده، وعليك واجب تدفعه».