«بحبح» معلم من قنا يكرس حياته لاكتشاف أسرار الصعيد.. «ألف 18 كتابا»

حبه وعشقه لتاريخ الصعيد، جعله يكرّس حياته للبحث والكشف عن معالم ومشاهير محافظة قنا وأسرار تراث الجنوب مثل «التحطيب»، ليتمكن بحبح فكري الحباظي، معلم في مديرية التربية والتعليم، من كتابة ونشر 18 كتابا على مدار 40 عاما.

إعلان عن مسابقة لكتابة بحث

وقال «بحبح» البالغ من العمر نحو 58 عاما، إن فكرة تأليفه للكتب بدأت عندما أعلن مركز شباب دندرة وهي مسقط رأسه، عن مسابقة لكتابة بحث عن «قنا بين الماضي والحاضر»، وذهب لمكتبات المحافظة الثقافية والجامعة ولم يجد شيئا يتحدث عن قنا، ومن هذه اللحظة انطلق في البحث والكتابة عن معالم ومشاهير وتراث المحافظة ومحافظات الصعيد حتى ألف 18 كتابا.

وأوضح «بحبح»، أن جميع مؤلفاته التي كتبها طيلة 40 عاما، طبعها على حسابه؛ وذلك لحبه للتاريخ بحثا وكتابة.