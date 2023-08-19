تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين للصناعات الغذائية والحرفية في الأقصر

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالأقصر، منها مشروع مجمعين هما؛ المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا، ومشروع مجمع صناعات غذائية لتجفيف الطماطم والخضروات، بمركز إسنا، يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة، وأيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.

ويستهدف المشروعان توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين المحافظة تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة والاستفادة من الميزات التنافسية بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف صالح، في بيان، أن هناك مخططا لتنفيذ العديد من المجمعات الصناعية بالمحافظة، إذ جرى العمل على دراسة وتخطيط عدد 2 مجمع صناعي حرفي بقرية الدير مركز إسنا، والثاني بمركز أرمنت، وذلك ضمن خطة العام المالي 2023-2024، بهدف تحقيق التنمية المستدامة 2030، ودعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر، وتوفير فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي.

تطوير المناطق المحيطة بالمعابد

وتابع: حققت هيئة تنمية الصعيد ونفذت إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، إذ تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد، وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، إذ يتم العمل على دراسة مخطط تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتي الأول بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.

تشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد

وأكد أن تلك المشروعات تعد فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد، وخاصة بمحافظة الأقصر، كما سوف تصبح مورد رئيسي من موارد الاقتصاد القومي، في إطار خطة الدولة للتطوير وتحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن أهداف هيئة تنمية الصعيد، هى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بمحافظات الصعيد، من خلال تخطيط وتنفيذ مشــروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شـركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد، لافتا إلى أن دور الهيئة التنموي تسعى من خلاله في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت زراعية صناعية سياحية بيئية.

طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد

وأردف قائلا: المشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة في محافظات الصعيد، ولتوفير حياة آمنة للأهالي، إذ تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.

إيجاد فرص التشغيل الدائم

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة عقدت لقاءات تعريفية بالمشروع، للمواطنين وأبناء القرية وأهميته فى إيجاد فرص التشغيل الدائم، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.