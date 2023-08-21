رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم: رحلة الـ«1000 كيلو» ستنطلق في الصعيد

أكد الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام والمرأة خاصة، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كل المجالات.

توفير فرص العلاج الجيد للسيدات

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم إلى دور المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر، وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، ما تسعى إلى تعزيزه رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.

جاءت تلك التصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، التي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، تحت شعار «اسبقي بخطوة»، لتمكين المرأة المصرية داخل محافظات الصعيد.