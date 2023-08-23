عمال نظافة الحرم المكي «ريشة وسط الرياح» مع سوء حالة الطقس (فيديو)

تعرضت مدينة مكة خلال الساعات الماضية، لطقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح نشطة تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا، ما دفع السلطات السعودية إعلان رفع درجة التنبيه إلى إنذار أحمر.

عمال نظافة الحرم يحاولون التماسك امام الرياح القوية في الحرم المكي pic.twitter.com/TjhWIcTKDB — Screen Mix (@ScreenMix) August 22, 2023

وتداول رواد التواصل الاجتماعي عبر منصة «إكس» المعروفة سابقا بـ«تويتر»، مشاهد لمقاطع فيديو تظهر لحظة تطاير عمال النظافة أثناء تأدية عملهم وتنظيف ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

عمال نظافة يتطايرون في الهواء داخل الحرم المكي

وأظهرت المشاهد فقدان عمال النظافة توازنهم وعدم إكمال عملهم وسط الأمطار والعاصفة الشديدة التي ضربت مكة المكرمة، حيث أطاحت بهم الرياح الشديدة بجانب الأدوات التي يستخدمونها في التنظيف، بالإضافة إلى قذف بعض الرجال نحو المسجد الحرام، وهم يحاولون الإمساك بأنفسهم أمام قوة الرياح.

أمطار الحرم المكي

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، صباح اليوم، جميع المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة جراء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي قد تتعرض بها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية عدم استقرار الطقس واستمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح نشطة التي قد تتسبب في جريان السيول على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة «إكس» هاشتاج «أمطار مكة» الترند في السعودية، والتي حصلت على مشاركة عدد كبير من المتابعين من أجل متابعة الأمطار الغزيرة الرعدية و العاصفة القوية التي اجتاحت مكة المكرمة مع الإشادة بجهود المرور والدفاع المدني بالمملكة.