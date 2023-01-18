حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار رعدية على مكة والمدينة

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، موضحا أنّ الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك منطقة نجران.

هطول أمطار رعدية

وتوقّع المركز هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة وجازان، وعسير، والباحة، فضلا عن تكون الضباب على تلك المناطق.

رياح نشطة على المدينة المنورة

وحذّر المركز السعودي للأرصاد الجوية، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس تستمر حتى السادسة مساء اليوم

كما حذّر المركز من أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر حتى الثامنة مساءً.