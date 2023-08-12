النشرة الدولية.. انهيار مسجد في نيجيريا وفيضانات بغينيا وأسعار النفط تواصل الارتفاع

شهد عدد من الدول خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها، مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء انهيار مسجد في ولاية كادونا النيجيرية، فيما شهد سوق النفط ارتفاعا جديدا للأسبوع السابع على التوالي.

وشهدت نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا، مصرع 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرين، جراء انهيار مسجد «زاريا» المركزي في ولاية كادونا شمال العاصمة «أبوجا»، أثناء صلاة العصر.

وقالت صحيفة «نيجيريان تريبون» المحلية، إن المسجد، جرى بناؤه منذ أكثر من 150 عاما، وكان مكتظًا بالمصلين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فيضانات في غينيا كوناكري

وفي غينيا كوناكري، الواقعة في غرب أفريقيا، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، كما وقعت أضرار مادية في عدة مناطق، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، في «كوناكري»، وفقا لما أعلنته عناصر الدفاع المدني.

وفي الجزائر، ألقت القوات الأمنية، القبض على شخصين متورطين في تزوير العملة الوطنية، وصادرت 40 مليون سنتيم، بولاية النعامة الواقعة جنوب غرب البلاد.

كما أحبطت وزارة الداخلية الكويتية، عملية تهريب ربع مليون حبة من «الكبتاجون» حاول شخص إدخالها إلى البلاد داخل مركبته عن طريق أحد المنافذ البرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

وفي أذربيجان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيخان حاجي زاد، إن ممثلي السكان الأرمن في «قره باج» عطلوا الاتفاقات المبرمة مع «باكو» بشأن نقل البضائع والمفاوضات الثنائية.

وفي العاصمة البريطانية «لندن»، أوقف المجلس الحكومي المحلي في المدينة، مشروع الصين لبناء سفارة جديدة بالقرب من «برج لندن»، وأشار حي «تاور هامليتس»، إلى مخاوف بشأن زيادة مخاطر الهجمات والاحتجاجات في منطقة يزورها ملايين السائحين سنويا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نائب جمهوري: لا يجوز السماح لبايدن بالبقاء في الرئاسة وهو يبيع أمريكا

وفي الولايات المتحدة، طرح جريج ستيوبي العضو الجمهوري في «مجلس النواب»، مشروع قرار يتكون من 4 مواد حول مساءلة الرئيس عن الجرائم الخطيرة والمخالفات، وقال إنه لا يجوز السماح لجو بايدن بأن يبقى في الرئاسة وهو يبيع أمريكا.

وفي القضايا التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية أحداث «الكابيتول» في 6 يناير 2021، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن الادعاء قد يجمد حسابات حملة ترامب الانتخابية كجزء من الإجراءات القانونية الجارية ضده.

وكانت قاضية المحكمة الجزئية تانيا شوتكان، أصدرت في وقت سابق، قراراً يسمح لترامب بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة الانتخياات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن في 2020.

نائب جمهوري: الديمقراطيون يعتزمون الغش في انتخابات 2024

وفي الولايات المتحدة، حذر النائب الجمهوري مات مادوك، إن البلاد تتجه نحو ثورة أو حرب أهلية، في حال استمرار الحكومة في استخدام الوزارات كسلاح ضد الأمريكيين المحافظين‎ والمواطنين من دافعي الضرائب، معربا في كلمة مسجلة عن اعتقاده بأن الديمقراطيين، يعتزمون الغش في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام المقبل 2024.

اقتصاديا، سجل النفط ارتفاعا في الأسعار للأسبوع السابع على التوالي، وصعد عقود خام برنت الآجلة بـ41 سنتًا أو 0.5% لتسجل 86.81 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا «0.5%» لتحقق 83.19 دولار للبرميل. وجاء الاترفا في أسعار النفط بعد توقع «وكالة الطاقة الدولية» طلبا عالميا قياسيا وتقلصا في المعروض.