  مصر تدين الهجوم الإرهابي الانتحاري في الصومال

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف معسكرا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشيو أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش الصومالي.

إدانة مصر للهجوم الإرهابي في الصومال

وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكل المصابين.

وقوف مصر بجانب الصومال

وأكدت مصر وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.