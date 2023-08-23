خبير مناخ: غازات الاحتباس الحراري تتخطى المعدلات الطبيعية

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، خبير مناخ، إن تغيرات المناخ أصبحت لها آثار ملموسة بشكل واضح متمثلة في الأمطار والفيضانات والسيول والموجات الحرارية الساخنة، مضيفا: «خرجنا من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي».

الحرارة تخطت درجاتها المعتادة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية cbc extra أن غازات الاحتباس الحراري تخطت المعدلات الطبيعية، والحرارة تخطت درجاتها المعتادة، كما تداخلت الفصول مع بعضها، وبالتالي تأثرت كل مناحي الحياة، كما تأثرت درجات الحرارة الخاصة بالمياه في المحيطات ما سيكون له تبعات خطيرة.

تنوع بيولوجي وهجرة للطيور

وأشار إلى أنه حدث تنوع بيولوجي وهجرة للطيور وجفاف للأراضي وذوبان الجليد وتغيير لحركة السفن نتيجة تغير المناخ، وبالتالي لابد من تقليل الانبعاثات والتحول من استخدام طرق الطاقة القديمة إلى المتجددة، مع ضرورة التوقف عن حرائق الغابات والتعدي على الأرض الزراعية وكل ذلك من شأنه أن يعيد إلى لمناخ شكله كما كان.