رئيس «المشروعات الخضراء» يبحث التعاون مع «أسلسكا» للتوعية بتحديات تغير المناخ

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، حيث أكد السفير هشام بدر، أنّ النجاح الذي حققته المبادرة الوطنية في دورتها الأولى، التي انتهت بعرض حلول مشكلات البيئة وتغير المناخ والمشروعات الفائزة أمام العالم بمؤتمر المناخ CoP27 بمدينة شرم الشيخ، حظيت بإشادة الجهات الدولية والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة على المستوى الوطني والدولي.

أهداف المبادرة

وأوضح بدر، أنّ المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات خضراء ذكية من خلال تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز التنسيق والشراكات بين أصحاب المصلحة في المحافظات لنشر الوعي المجتمعي بشأن تحديات تغير المناخ، إضافة إلى تمكين الفئات المختلفة في المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وقطاع الأعمال، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وإيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، مضيفًا أنّ أهداف المبادرة تضمنت كذلك الشراكة الذكية المحلية والوطنية والدولية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد فرص استثمارية وآليات لتمويل تلك المشروعات.

وأكد المنسق العام للمبادرة، أهمية الدور الحيوي للمبادرة لتشبيك الفائزين مع شركاء المبادرة والجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة، بهدف التوسع في تلك المشروعات وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي لها، مشددًا على أهمية نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ بجميع محافظات مصر ويتم ذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها المبادرة بالجامعات والمحافظات وجميع مراكز الشباب، إضافة إلى البرامج التخصصية التي تقدم اونلاين على المنصات الخاصة بالمبادرة لتقديم الدعم لمقدمي المشروعات والراغبين في الاشتراك بالدورات القادمة.

وأشار السفير هشام بدر، إلى أهمية المبادرة باعتبارها نموذج غير مسبوق عالميًا، حيث تقدّم حلولا لمشكلات البيئة نابعة من محافظات وقرى مصر، مؤكدًا أنّ الغرض من هذه المبادرة هو إيجاد حلول حقيقية على واقع الأرض، كما استعرض بدر أمثلة للشراكات بين عدد من المنظمات العالمية وعدد من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة لتوفير التمويل اللازم لها.

ومن جانبه أشار الدكتور علي المليجي، إلى حرص الجامعة واهتمامها بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشارك باللقاء فريق عمل المبادرة؛ نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكية، نيفين خليفة مدير وحدة الاتصال بالمبادرة، منة يحيى مشرف العمليات بالمبادرة، ومن الجامعة الدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا، الدكتور محمد العيسوي مدير برامج البكالوريوس، الدكتور حسام رشاد مدير جودة البرامج، مديحة عاشور المسؤول الإعلامي، مريم كازماني مسؤول التسويق الرقمي بالجامعة.

وللتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.sgg.eg