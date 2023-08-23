درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية

أظهر تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، درجات الحرارة على محافظات الجمهورية وسجلت العظمى فى القاهرة 34 درجة مئوية، والعلمين 31 درجة ،وأسوان 44 درجة مئوية.

طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

وأشار تقرير الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة، خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فتترات متقطعة.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة على محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.