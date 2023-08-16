محافظ أسوان يجري حوارا مع شباب الأكاديمية العربية حول قضايا المناخ

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من الشباب، وهم طلاب الجامعة والأكاديمية العربية، بهدف الاستماع إلى استفساراتهم ومشاركة أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم لبناء مستقبل مشرق.

تعزيز دور الشباب في العمل المناخي

وجاء الحوار ضمن ختام فعاليات أسبوع الشباب، التي شهدتها المحافظة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعنوان «الحوكمة الخضراء» لتعزيز دور الشباب في العمل المناخي.

حضر الحوار الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، والدكتورة سلوى طبالة، استشارية أولى في الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عطا الله حشاد، مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى قادة تنفيذيين ودينيين ومجتمعيين آخرين.

اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتمكين الشباب

وأكد اللواء أشرف عطية على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب،من حيث تمكينهم لتحمل المسئولية باعتبارهم أمل المستقبل.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتحفيز الشباب على الاستفادة من المنح والفرص المختلفة المتاحة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتوفير الدورات التدريبية في ريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات منتجة.

كما أكد أنه يعمل على تحقيق طموحات أبناء المحافظة ووضع أسوان على الخريطة العالمية في مجالات السياحة والاقتصاد والاستثمارات العالية القيمة.