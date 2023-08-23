المشدد 7 سنوات لـ5 أشخاص كونوا خلية لنشر الشائعات في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور عبد الله الدربالي وكيل النيابة، بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنية لـ 5 أعضاء كونوا خلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وبث الكراهية ونشر الشائعات وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤولين والمشاهير.

ونوهت المحكمة في حكمها، بأنها أخذتهم بقسط من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

وأنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم، ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت إليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها واتساق التحريات وموضوعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون أيا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.

ضبط خلية إخوانية بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة رصدت عدة صفحات ومواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر أخبار كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها وفبركة بعض الأخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت في بلدان خارجية بزعم أنها حدثت في مصر، فضلا عن بث الكراهية بين أفراد المجتمع.

نشر الأخبار الكاذبة

وقامت الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر تلك الأخبار وتمكنت من التوصل إلى أن وراءها شبكة يتزعمها أحد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة أحكام قضائية منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الإخوانية متخذين من إحدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية مقرا لهم لنشر وبث الأخبار من خلال عدة أجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة.

وأكدت تحريات الأمن الوطني صحة البلاغ، وتمكنت مباحث الإنترنت وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة وتم ضبط ثلاث شرائح أجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي وعدة مبالغ مالية بنحو 18 ألف دولار و86 ألف جنيه مصري.

واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم والذي أقر في تحقيقات النيابة، أنه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها.