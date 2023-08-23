المشدد 3 سنوات لسيدتين بتهمة سرقة عيادات طبية في مصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سيدتين لإدانتهما بسرقة العيادات الطبية في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة عيادات طبية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمتين ف دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بسرقة العيادات الطبية مستخدمين في جريمتهم أسلوب المغافلة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام سيدتين بسرقة عيادات طبية في دائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية السيدتين وإلقاء القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت إحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.