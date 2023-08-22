يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك ثباتة الذي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ يبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.09 جنيه للشراء و 100.44 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 100.12 جنيه للشراء و99.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.22 جنيه بيعاً و99.92 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.56 جنيه للبيع والشراء 100.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية 96.96 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 100.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة يبلغ 100.40 جنيه للشراء و100.67 جنيه للبيع.