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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
10:00 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك ثباتة الذي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ يبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.09 جنيه للشراء و 100.44 جنيه للبيع، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي: 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

- يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 100.12 جنيه للشراء و99.20 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.22 جنيه بيعاً و99.92 جنيه شراءً. 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.56 جنيه للبيع والشراء 100.09 جنيه. 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية 96.96 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 100.53 جنيه. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة يبلغ 100.40 جنيه للشراء و100.67 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي