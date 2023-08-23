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ما أعراض متحور كورونا الجديد؟.. اذهب إلى أقرب مستشفى حميات فور الإعياء

كتب:

منة عبده
10:49 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
أعراض متحور كورونا الجديد.. أرشيفية

أعراض متحور كورونا الجديد.. أرشيفية

تزامنا مع إعلان وزارة الصحة والسكان وجود مصابين بمتحور كورونا الجديد في مصر«إي جي 5»، يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أعراض متحور كورونا الجديد لتوخي الحذر، والرجوع للطبيب حال ظهور أي عرض من أعراضه. 

تتشابه أعراض متحور كورونا الجديد «إي جي 5»، مع أعراض فيروس كورونا «كوفيد 19»، المتعارف عليها، وتتمثل في: 

-  سيلان الأنف والسعال.

- انخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابة الشديدة.

- آلام الجسم والعضلات.

-  الحمى والتهاب الحلق.

-  التعب والسعال.

- ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة لا تستدعى القلق

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة لا تستدعي القلق، مشددة على أهمية البعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد خلال الفترة الحالية وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات، وحال الشعور بأي أعراض مرضية ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص أو الذهاب إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر لتشخيص الحالة. 

وعن وضح الحالات المصابة كشفت وزارة الصحة في بيان لها، أنهما في حالة صحية جيدة للغاية، وأنهما عانيا من أعراض خفيفة، وجرى عزلهما مع إخضاعهما لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.