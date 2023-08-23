متحور كورونا EG.5.. مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يوضح تفاصيله

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا EG.5 الجديد، مشيرا إلى أن أعراضه تشبه كل أعراض« الفيروسات التنفسية».

متحور كورونا EG.5 الجديد سلالة من «أوميكرون»

ولفت «تاج الدين» في فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء «فيس بوك»، إلى أن متحور كورونا EG.5 إحدى سلالات «أوميكرون»، مشيرا إلى أن هناك نوعين أو ثلاثة من هذه المتحورات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الذي يصاب بأعراض التهاب فيروسي مثل «الرشح والعطس وخلافه» يجب أن يعتكف في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة، تجنبا لنقل العدوى للآخرين، وخصوصا الدائرة الأولى له في المنزل، أو زملائه في العمل أو المواصلات العامة، وتجنبا لتعرض المريض لأي مضاعفات أخرى وهي:

- إذا حدث أي أعراض أخرى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فيجب استشارة الطبيب الخاصة بالمريض أو طبيب الأسرة، لسؤاله عن الأشعة والفحوصات اللازمة، وفي كل الأحوال لا أنصح بتناول أي أدوية، ماعدا الباراستامول إلا باستشارة الطبيب المعالج.

أنواع الحالات التي تصاب بمتحور كورونا EG.5 الجديد

وأضاف أن الحالات التي تصاب بهذا الفيروس متحور كورونا EG.5 تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي:

- النوع الأول: يصابون بالالتهاب بدون أي أعراض، وتتمثل خطورتهم في أنهم ينقلون العدوى.

- النوع الثاني: حالات لديها أعراض بسيطة وتعاني من التهابات الفيروسات التنفسية «رشح وعطس، ارتقاع درجة الحرارة، تكسير في الجسم، التهاب الزور» والغالبية العظمى من هذه الحالات تحتاج إلى مسكن أو خافض للحرارة، وهنا يجب استعمال أي نوع من أنواع الباراستامول.

- النوع الثالث: وهم المصابون بأمراض القلب أو الأمراض التنفسية المزمنة أو الضغط والسكر أو نقص المناعة، ويصابون ببعض الأعراض التنفسية أو في بعض الحالات التهاب رئوي، وهي حالات قليلة جدا.

المتحور الجديد أكثر انتشارا

وأشار إلى أن هذا المتحور أكثر انتشارا «بمعنى أن عدد الحالات التي تصاب من الإنسان الذي عنده الفيروس أكثر مما كان يحدث قبل ذلك، حتى الآن لم تشكل هذه الحالات خطورة واضحة ولم تسجل حالات وفيات، والأعراض تشبه كل أعراض الفيروسات التنفسية» بما فيها المتحورات السابقة من فيروس كورونا.