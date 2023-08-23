أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة.. كم يبلغ عيار 21؟

تسجل أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات الظهيرة ثباتا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة؛ إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2285 جنيها للشراء، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء في تعاملات الظهيرة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2611 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات الظهيرة 1959 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2285 جنيها.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة إلى 1523 جنيها للشراء.

وعن سعر جرام الذهب عيار 12، بلغ في تعاملات الظهيرة 1306 جنيهات.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب سجل 18280 جنيها.

ووصل سعر الأونصة في محلات الصاغة 81215 جنيها للشراء.