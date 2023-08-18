سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في محلات الصاغة، ومن بينها سعر الجنيه الذهب، وسعر السبيكة، التي تراوحت قيمتها بين 2,869.17، وصولا لما يزيد عن 2 مليون جنيه، بحسب الحجم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي يقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي سعر السبيكة الذهب على هذا النحو:

سعر السبيكة اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام 2,869.17 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,846.89 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,563.37 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 26,813.74 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 53,262.31 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 79,227.68 جنيه.

سبيكة الذهب نصف أونصة 41,497.10 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 82,588.56 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 132,242.85 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 263,964.03 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,275.01 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,626,598.60 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,315,646.81 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة فسجلت الأتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2600 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2383 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2275 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1950 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1517 جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 18200جنيه للشراء.