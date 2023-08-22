تراجع كبير في أسعار الذهب.. كم بلغت خسائر عيار 21؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في محلات الصاغة المصرية، لتسجل خسائر في وقت كتابة التقرير تقدر بنحو 25 جنيهًا بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبورصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد الوطن في السطور التالية أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2600 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2275 جنيهًا بدلا من 2300 في التعاملات الصباحية، ليتراجع بنحو 25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 وقت كتابة التقرير إلى 1950 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيهًا، وسعر عيار 12 نحو 1300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 18200 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.