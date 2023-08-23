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تفاصيل «صفقة الـ6 مليار جنيه».. هل ينتقل صلاح للدوري السعودي؟

كتب:

ندى قطب
01:05 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

لا صوت يعلو فوق الحديث عن اقتراب محمد صلاح، من الانتقال إلى اتحاد جدة، رغم سريان عقده مع ليفربول حتى 2025، وتأكيد وكيل أعماله رامي عباس، أن اللاعب لا يفكر في الرحيل قبل نهاية المدة المذكورة، وأنه لن يدخل في نقاشات حول هذا الشأن مع أي من الأطراف.

تفاصيل صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

القصة بدأت بمطالبات واسعة من قبل جماهير اتحاد جدة للإدارة، بضرورة التحرك من أجل جلب محمد صلاح إلى صفوف النمور، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل إنقاذ الفريق في موسم الحفاظ على لقب الدوري السعودي، الأمر الذي جعل مسؤولي الفريق الأصفر والأسود يتحركون بالفعل من أجل حسم الصفقة الأصعب خلال الانتقالات الحالية.

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بقلم ندى قطب