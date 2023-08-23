سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك.. مستقر

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك حيث شهد استقرارا، ويبلغ سعر شراء الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه أما سعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- فيما وصل سعر شراء الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه شراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للشراء و 30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.