«الداخلية» تكشف تفاصيل وفاة شخصين في مشاجرة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طرفي مشاجرة بأسيوط، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

تعود الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بإطلاق لأعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل (شخصين) وإصابة (5 أشخاص، برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم).

اتهامات متبادلة بين طرفي المشاجرة

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه بسؤال المصابين اتهموا بعض أفراد عائلة أخرى، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة إثنين آخرين على إثر حدوث مشاجرة لخلافات بينهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).