النيابة تستعلم عن حالة المصابين في مشاجرة الصف لاستجوابهما

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أُصيبا بطلقات خرطوش في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بالصف، تمهيدًا لسؤالهما حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله إلى المعمل الجنائي لفحصه.

بلاغ لضباط مباحث الصف

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة الصف، يؤكد وقوع مشاجرة بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين مصابان برش خرطوش وكدمة، طرف ثان 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول .

طرفا المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.