«الداخلية» تضبط المتهمين في مشاجرة الخرطوش بالصف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية على شخصين في الجيزة، وذكرت التحريات أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة في دائرة مركز شرطة الصف.

ضبط أطراف مشاجرة الخرطوش في الصف

وأكدت الأجهزة بأنه بالانتقال إلى محل الواقعة، والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، شخصين مصابين برش خرطوش وكدمة، وطرف ثان 6 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة المركز، إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته، محدثا إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم «بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار»، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.