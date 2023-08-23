عاصفة ترابية تغطي مدينة أبوسمبل بأسوان.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت أجواء مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم، تغيرات مفاجئة في الطقس؛ إذ غطت عاصفة ترابية وضبابية قوية سماء المدينة وحجبت الرؤية وجلعت لونها بنفسجي.

إعلان حالة الطوارئ في أسوان

وأعلنت محافظة أسوان، حالة الطوارئ في الجزء الجنوبي للمحافظة وخاصة في مدينة أسوان بسبب التغير المفاجئ في الطقس بسبب العاصفة الترابية التي غيرت لون الجو إلى البنفسجي.

وحذرت قائدي المركبات والسيارات والمواطنين على الطريق الدولي الصحراوي أسوان – أبوسمبل والطرق وعلى حدود منفذي أرقين وقسطل، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال تلك الفترة من العاصفة الترابية.

توقعات بحدوث ظواهر جوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت في بيان لها، إنه متوقع حدوث عدة ظواهر جوية مؤثرة، من أبرزها الشبورة والأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية ومنها محافظة أسوان.

وأكدت حدوث عاصفة ترابية اليوم الأربعاء، متوقعة أن تنشط الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.