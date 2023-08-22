هل تشهد البلاد عاصفة ترابية غدا؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، متوقعة حدوث عدة ظواهر جوية مؤثرة، من أبرزها الشبورة والأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية، فيما تتسبب شمالا في اضطراب الملاحة البحرية، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى حدوث عاصفة ترابية غدا.

هل تشهد البلاد عاصفة ترابية غدا؟

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث عاصفة ترابية غدا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا تصل إلى حد العاصفة، ويكون تأثيرها شديدا على شمال البلاد، حيث تعمل على اضطراب حركة الملاحة، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

ومن المتوقع أيضًا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، لا سيما في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وبشكل عام تسود أجواء معتدلة ويشهد النهار طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.