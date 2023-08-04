عاصفة ترابية ورياح شديدة تجتاح مدينة أبوسمبل السياحية في أسوان

تعرضت مدينة أبوسمبل السياحية التابعة لمحافظة أسوان لعاصفة قوية مصحوبة برياح شديدة وغبار كثيف، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية بشكل كبير.

ولا يزال الجو في المدينة الواقعة جنوب محافظة أسوان غير صافٍ حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن تشهد المدينة تقلبات جوية إضافية في الفترة المقبلة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بأسوان

وشهدت محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض التغيرات في الأحوال الجوية في مناطق مختلفة من المحافظة، ومع ذلك، لم تؤثر هذه التغيرات حتى الآن على حركة المرور والمارة في الشوارع.

وتعيش محافظة أسوان في هذه الفترة أجواءً حارةً، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير وسط سطوع الشمس الصباحي المعتاد.

أسوان تسجل 43 درجة مئوية ونسبة رطوبة بنحو 11%

وسجلت درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم أقصى درجة حرارة تبلغ 43 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة تبلغ 31 درجة مئوية، ونسبة رطوبة بلغت 11%، وسرعة رياح تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة.

وكانت الأرصاد الجوية كشفت حالة الطقس اليوم، على أن يكون الجو حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على صعيد مصر، مع ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تناشد المواطنين بتوخي الحذر

وتناشد الأرصاد السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة حيث تتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.