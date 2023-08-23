رئيس البرازيل: صراع أوكرانيا يؤثر على الجميع.. ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التدمير

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنَّ تحالف بريكس يمثل اليوم أكثر من 41% في العالم، ومسئوليته تتجاوز الـ31% من إجمالي الناتج المحلي بالعالم، موضحًا أنَّه تمّ الانتقال من قطب عالمي بسيط لروح جديدة لحرب باردة ومنافسة جيوسياسية، وهذا يؤدي للكثير من عدم اليقين والتعددية، لذا على العالم أن يفهم المخاطر غير المقبولة بالنسبة للبشرية.

وأضاف الرئيس البرازيلي، خلال كلمته بقمة بريكس، أنَّ تحالف بريكس وأعضائه يعانون من آثار الحرب، والمعرضون أكثر للحرب وآثارها بالبلدان النامية، موضحًا أنَّ الحرب بأوكرانيا تشير إلى حدود مجلس الأمن للأمم المتحدة وبريكس يمثلون منتدى يمكن داخله التحدث عن موضوع الأمن والسلام العالميين، فالصراع الأوكراني اليوم هو له آثار وانعكاسات على العالم برمته، فالبرازيل يتبع توصيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولها علاقة مباشرة مع موسكو وكييف، ولا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التدمير، فالجميع يعاني من الحرب.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنَّه ليس من المقبول أن يكون هناك ميزانية 200 مليار دولار للدفاع، بينما يوجد 730 مليونًا من الأشخاص ممن يعانون من المجاعة بالعالم، والسلام شيء ملح لتنمية مستدامة، مشددًا على ضرورة تمكّين المرأة.