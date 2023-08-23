صاعقة برق تضرب برج الساعة بمكة المكرمة.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر حالة الطقس السيئة وهطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي اجتاحت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، وأظهرت لحظة ضرب صاعقة برق لبرج الساعة المقابل للمسجد الحرام.

صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي عبر منصة «إكس»، صواعق رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط هطول الأمطار الغزيرة، ورياح شديدة، في مشاهد تحبس الأنفاس.

ونشرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي عبر منصة «إكس» فيديو وصورًا للأمطار الغزيرة والبرق فوق برج الساعة في مكة.

وتعرضت مكة المكرمة أمس الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا، في أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، لا سيما على الحرم المكي، وسط تواجد عدد هائل من المعتمرين وزوّار الكعبة المشرفة الذين هللوا بالدعاء والأدعية.

أمطار غزيرة في الحرم المكي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في أماكن متفرقة بالبلاد حيث أن الأمطار قد تكون مصحوبة بحبات البرد، بالإضافة إلى الرياح النشطة المثيرة للأتربة، في العديد من المناطق منها مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، والباحة.

وتصدر هاشتاج «أمطار مكة» تريند وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وحظي بمشاركات عديدة من قبل المتابعين لمتابعة لهطول الأمطار الغزيرة والعاصفة التي اجتاحت مكة المكرمة مع الإشادة بجهود المرور والدفاع المدني.